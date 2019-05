Torino, Cairo: "Voglio trattenere i big. Champions difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io lo Sport: "Questa mattina il Sindaco e il Consiglio Comunale renderanno omaggio al grande Torino, ancora una volta come è giusto che sia".

Sognate ancora la Champions?

"Mancano poche partite e ci sono solo nove punti a disposizione. Mi sembra complicato perché l'Atalanta si è staccata ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, senza guardare l'obiettivo finale. Siamo forse un po' attardati ma non molliamo finché non ci sarà la matematica a condannarci".

Il gol di Ronaldo ha interrotto il sogno?

"Quando si hanno questi campioni puoi aspettarti di tutto, noi abbiamo fatto una grande partita, anche Bremer che praticamente era all'esordio. Abbiamo fatto un grande salto di qualità negli ultimi mesi e siamo soddisfatti".

Tratterrà tutti i big la prossima estate?

"La strada è quella di continuare a puntare sul gruppo che sta facendo così bene in questa stagione, sempre con Mazzarri in panchina. Cercherò di trattenere tutti, l'anno scorso ce l'abbiamo fatta e spero di riuscirci anche quest'estate".

Come finirà la questione con Petrachi?

"L'ho già detto e mi sono stupito delle tante voci. Abbiamo un contratto fino al 2020 e non do peso a questo, visto che se ci fosse stato qualcosa me l'avrebbe detto. Penso che resterà con noi e che non siano vere le cose che si leggono sui suoi contatti con la Roma".

Vuol fare diventare il Torino un'impresa redditizia?

"Mancano tre partite fondamentali per il nostro futuro. La mia avventura al Torino dura da quasi 14 anni: all'inizio si è perso, anche per errori fatti da noi e per i campionati di Serie B fatti. Dal 2013 abbiamo avuto 5 anni molto belli anche sportivamente e con bilanci a posto, anche con buonissimi utili. L'ultimo anno è un po' peggiorato e abbiamo registrato una perdita ma in futuro vogliamo rendere l'impresa redditizia, sempre pensando anche agli obiettivi sportivi da raggiungere".

Le polemiche con gli arbitri?

"A volte abbiamo vissuto situazioni non giuste ma l'obiettivo è quello di avere una pacificazione generale. Chiedevo che il VAR venisse utilizzato di più ma non voglio parlare di arbitri, o almeno il meno possibile. L'ho detto anche a Mazzarri, gli farò un contratto speciale sperando che possa essere espulso il meno possibile (ride ndr)".

Qual è l'obiettivo in questa stagione?

"Proveremo a raggiungere la Champions, ma come ho detto prima non sarà facile. Vogliamo comunque tornare in Europa e possiamo farcela in questo rusch finale".

Cosa pensa della Super Lega?

"Oggi pomeriggio partirò per Madrid e domani sarò alla riunione. Dobbiamo restare vigili, alcune cose non mi piacciono affatto, visto che sarebbe un modo per sviluppare un calcio d'elite penalizzando però tante squadre. Non ci sarebbe più la possibilità di puntare alla Champions League, i campionati nazionali verrebbero davvero penalizzati, anche se pensiamo che le partite potrebbero essere spostate al martedì o al mercoledì. Anche dal punto di vista sociale non si rispetterebbe il popolo italiano che ha il piacere della tradizione".