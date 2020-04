Torino, Cairo vuole dare un segnale: pronto il prolungamento per Moreno Longo

vedi letture

Dopo aver iniziato i confronti per i rinnovi contrattuali di De Silvestri e Ansaldi, i dirigenti granata stanno pensando di fare altrettanto con Moreno Longo - che ha firmato un contratto in scadenza già a fine giugno: qualora la stagione si portasse a termine, gli servirà comunque una deroga - per dare un segnale molto forte al Toro nel presente e in prospettiva futura. L’obiettivo è quello di “legare” il tecnico almeno per un’altra stagione, forse due, rivela Tuttosport, nonostante le tre sconfitte in tre gare collezionate fino ad ora dal tecnico.