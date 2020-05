Torino, cambi di strategie: il futuro è già iniziato

Aria di rivoluzione, strategica e non solo, in casa Torino. Con la scelta di Davide Vagnati quale prossimo direttore sportivo tornano in discussione scelte che sembravano designate in vista della prossima stagione, a partire da quella legata al tecnico che sarà chiamato a guidare il Torino del futuro. Se la fiducia a Moreno Longo sembrava scontata con l’assetto societario precedente, ora una lista corposa di nomi si aggiunge alle candidature per chi potrà guidare i granata nella prossima stagione. A partire da Leonardo Semplici, sino ad arrivare a Stefano Pioli qualora il Milan dovesse confermare la decisione di cambiare. L’edizione odierna di Tuttosport racconta anche della situazione di Massimo Bava, attuale direttore sportivo dei granata, che con l’avvento di Vagnati potrebbe ritornare a ricoprire l’incarico di responsabile del settore giovanile che tanto bene aveva condotto sino all’addio di Petrachi con la susseguente promozione alla prima squadra. Insomma, cambiamenti in serie che potrebbero ridisegnare la struttura granata.