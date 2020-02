© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Si rinnova anche parte dello staff tecnico in casa Torino dopo la decisione di Urbano Cairo di esonerare Walter Mazzarri per far spazio a Moreno Longo. Questo il comunicato diramato questa mattina dal club granata: "Il Torino Football Club - si legge - è lieto di annunciare l’ingresso di Antonino Asta nello staff della Prima Squadra in qualità di collaboratore tecnico dell’allenatore Moreno Longo. Il Presidente Urbano Cairo, a nome di tutta la Società, accoglie Antonino Asta con il più cordiale benvenuto. Bentornato al Toro, buon lavoro".