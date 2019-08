Torino, cambiano i piani dopo il ko di Fares: granata tornano su Laxalt

© foto di Federico Gaetano

Cambiano i piani in casa Toro. L’infortunio al crociato di Mohamed Fares porta la formazione granata a virare su altri giocatori per rinforzare la fascia sinistra. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il presidente Cairo sarebbe tornato a Diego Laxalt. Il difensore del Milan non rientra più nei piani del Milan e costa circa 15 milioni di euro, anche se l’operazione potrebbe andare in porto per 12-13 milioni. Il Torino non è però l’unica squadra interessata all’uruguaiano che piacerebbe molto a Spal e Parma.