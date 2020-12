Torino, caos Segre per una foto con la maglia di Dybala: "Regalo per un parente argentino"

Ore di polemica intorno a Jacopo Segre, giovane centrocampista del Torino finito al centro di discussioni per una foto che lo ritrae in posa con una maglia di Dybala della Juventus. Il tutto, proprio nel giorno dopo della bruciante sconfitta arrivata in rimonta: al caos generato, ha provato a dare risposta proprio il classe '97 sul suo profilo Instagram, già luogo del fattaccio. Ecco quanto si legge: "Ho commesso l'errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino. Ho sbagliato e voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e tutto il mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro. E sarà sempre granata". Questa la sua spiegazione, anche se c'è già chi fa notare che l'abbia pubblicata con una scritta bianca su sfondo nero...