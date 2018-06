Torino, caso Verissimo: il 20% è di un gruppo di agenti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino vuole prendere Verissimo, difensore del Santos. Non è una novità, ma la società brasiliana - che vuole cederlo - non detiene il 100% del cartellino. Un quinto è di proprietà degli agenti, pratica usuale in Sudamerica, e questo complica le cose. Potrebbe esserci presto la fumata bianca. A riportarlo è Tuttosport.