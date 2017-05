Torino, Castan tornerà a Roma: Cairo non eserciterà il riscatto

Leandro Castan non è più nei piani del Torino. Sportmediaset.it fa sapere che il club del presidente Urbano Cairo non ha intenzione di esercitare l'opzione per il riscatto del trentenne difensore, di proprietà della Roma e arrivato ai granata a titolo di prestito secco per una stagione. Castan, dunque, rientrerà a Trigoria per poi decidere il suo futuro.