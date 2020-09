Torino, cauto ottimismo per l'arrivo del regista argentino Fausto Vera dal Lanus

Cauto ottimismo del Torino per Fausto Vera. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il ds Vagnati è al lavoro per limare la distanza tra domande e offerta per il regista classe 2000 del Lanus.

L'argentino nell'ultima stagione ha accumulato 17 presenze e un gol in prima squadra.