© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino è a caccia di rinforzi e per il centrocampo starebbe pensando nuovamente a Roberto Gagliardini. Il tecnico granata Mazzarri lo reputa molto utile per rinforzare il suo centrocampo soprattutto in caso di cessione di Baselli e Meitè, dei quali Gagliardini prenderebbe il posto. Come spiega Tuttosport. la trattativa sembrava facile anche perché l'Inter vuole cedere il centrocampista ma in mezzo si è messo Antonio Conte che ha chiesto in cambio Armando Izzo e l'Inter oltre a Gagliardini è pronta ad offrire un lauto conguaglio al Toro che però al momento ritiene Izzo uno dei incedibili.