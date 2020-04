Torino, cercasi Verdi: può essere l’arma per il rush finale

Se ci sarà la possibilità di tornare in campo, il Torino spera di poter finalmente apprezzare le qualità del pezzo da 90 arrivato in estate ma del quale non si è ancora riusciti ad ammirare appieno il valore con la maglia granata. Il riferimento è tutto per Simone Verdi, sacrificio economico importante voluto da Urbano Cairo ma lontano dai picchi di rendimento di Bologna che avevano spinto il Napoli ad investire su di lui. L’obiettivo dopo la parentesi agrodolce partenopea era quello di tornare ad essere protagonista in una piazza blasonata come quella piemontese, ma il percorso è stato inasprito dall’idiosincrasia tattica con la gestione di Mazzarri e dalle conseguenti difficoltà ereditate dal nuovo corso di Moreno Longo. La conformazione fisica brevilinea di Verdi potrebbe peró concedere all’attaccante di Pavia una nuova chance per poter risultare decisivo nell’eventualità di un ritorno in campo per la conclusione della stagione. In casa Torino c’è ancora la speranza di poter passare all’incasso nella scommessa più importante della scorsa estate di mercato.