Torino, Chancellor lo porta Rincon: il venezuelano è la carta per arrivare al difensore

Tomas Rincon potrebbe rivelarsi una carta vincente nella corsa del Torino per arrivare al difensore centrale del Brescia Chancellor. Il giocatore è un connazionale del centrocampista venezuelano e grazie alla sua presenza i granata sembrano un passo avanti rispetto a Parma e Sampdoria. Il club di Cellino nel caso in cui dovesse retrocedere dovrebbe provare ad ammortizzare i costi della discesa in B ed è per questo che non si opporrebbe all'addio del difensore. A riportarlo è Tuttosport.