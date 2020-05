Torino, che errore il prestito di Iago Falque: ora i granata lo rivogliono indietro

Il Torino è pronto a tornare sui propri passi e a riportare al Filadelfia Iago Falque, scaricato a gennaio perché non utile al progetto di Mazzarri che però era da tempo in odore di esonero e rimpianto pochi giorni dopo dal nuovo arrivato Longo. Un errore strategico che adesso i granata vogliono correggere, sempre che il Genoa non attivi il diritto di riscatto fissato al momento del prestito. Pare difficile che il Grifone possa sobbarcarsi un investimento da 12-13 milioni di euro ma è comunque un ostacolo che Vagnati dovrà superare. Il giocatore potrebbe trovare Giampaolo in panchina, allenatore che ne saprebbe sfruttare la duttilità e l'esperienza e che dunque potrebbe attirarlo per il ritorno in Piemonte dopo l'esilio ligure. A riportarlo è Tuttosport.