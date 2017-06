Torino, chiesto Vermaelen in prestito con contributo d'ingaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino si muove per Thomas Vermaelen. L'ex giocatore della Roma, di proprietà del Barcellona è stato richiesto ufficialmente dal Torino. La formula è quella che la scorsa estate ha portato Hart in granata: prestito con contributo d'ingaggio. E' quello infatti l'ostacolo più alto da superare perché il difensore guadagna circa 2 milioni e mezzo. Il Torino per questo vorrebbe un contributo economico del club spagnolo. Non sarà facile, ma la squadra di Cairo insisterà per trovare un accordo. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.