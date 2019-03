Torino-Chievo 3-0. Sirigu record, Belotti-Zaza si sbloccano. Sogno Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un lampo di Belotti tiene il Torino in corsa Europa League e affonda quasi del tutto un buon ChievoVerona, crollato poi nel finale di gara.

OUT STEPINSKI - Mazzarri ritrova Rincon e Djidji ma lascia entrambi in panchina. Spazio a Moretti in difesa e Lukic in cabina di regia. Falque-Belotti davanti con Zaza, man of the match della partita d'andata, chiamato ad entrare a partita in corsa. Di Carlo lascia fuori Stepinski, puntando sull'ex Meggiorini al fianco di Djordjevic.

SBADIGLI E INFORTUNI - Primo tempo di rara bruttezza, che si segnala giusto per due infortuni. Il primo addirittura nel pre-gara: Aina è nella formazione titolare ma è costretto al forfait all'ultimo minuto, lasciando spazio ad Ansaldi. Proprio l'argentino al 16' è protagonista di uno scontro con Schelotto che mette ko il Galgo: problemi al ginocchio che lo costringono a lasciare il campo per far posto a Depaoli. Torino contratto, Falque si vede poco e Belotti fatica a districarsi fra i difensori clivensi. Meglio gli ospiti anche se non impegnano mai Sirigu. Tanto meglio per il portiere sardo, che può battere il record di 517' di imbattibilità di Luciano Castellini fissato nella stagione 1976/77.

SORPASSO AL GIAGUARO - E con qualche brivido a ridosso del fatidico minuto 51', quello che vale il sorpasso, Sirigu riesce nell'impresa di mettere la freccia ed entrare nella storia granata. Statistica importante, ma in un momento della stagione dove i punti si fanno pesanti al Torino non può bastare.

ZAZA-BELOTTI, LA SVOLTA - L'ingresso in campo di Zaza propio al 51' dà pepe all'attacco del Torino. L'attaccante lucano è il primo a scaldare i guanti di Sorrentino su punizione. Poi fa da spalla a Belotti nell'azione dell'1-0. Grandi meriti vanno al capitano granata che prende palla, triangola col compagno di reparto e da fuori area scaglia un violentissimo esterno collo, sul quale il portiere non può nulla. È l'ottavo gol in campionato per il numero 9 reduce da un periodo difficile sotto il profilo realizzativo: l'ultima rete risaliva al 29 dicembre, contro la Lazio.

IL TORO DILAGA NEL RECUPERO - Nei minuti di recupero il Toro dilaga con i neo-entrati: al 92' il"General" Rincon ruba palla a Dioussé e dal limite dell'area scaglia un destro che finisce nel sette. Palla al centro e Dioussé sbaglia ancora disimpegno, Zaza vince il duello con Andreolli e di sinistro supera Sorrentino: è il suo secondo centro, il primo era stato realizzato proprio contro i clivensi nella partita d'andata.

SOGNANDO L'EUROPA - Con questo successo il Toro è agganciato al trenino Champions-Europa League, a pari punti con la Lazio in sesta posizione, aspettando Atalanta-Fiorentina. Tutto questo mantenendo per la sesta partita consecutiva la porta inviolata. Per il Chievo la retrocessione ormai è solo questione di aritmetica, nonostante manchino ancora 12 giornate.