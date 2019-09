© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A luglio Urbano Cairo, presidente del Torino, avrebbe presentato un'istanza nei confronti di Img presso il tribunale di Milano. I granata hanno citato in giudizio il gruppo statunitense, sostenendo che si sia impegnato in pratiche anticoncorrenziali per l'acquisto dei diritti televisivi (all'estero) di A e B dal 2008 al 2015. La richiesta è di 167,8 milioni: anche Chievo e Fiorentina - riporta Tuttosport - hanno chiesto rispettivamente 145,2 e 241,5 milioni. La Lega ha chiesto di ritirare le cause per favorire un contenzioso collettivo.