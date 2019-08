Torino-Chievo, non solo Segre. Semper idea per la porta dei granata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino. Affari in corso col ChievoVerona con la cessione di Jacopo Segre in Veneto. Percorso inverso potrebbe fare Adrian Semper, in caso sfumasse la trattativa per Paleari del Cittadella. Elia Caprile è un altro profilo che piace.