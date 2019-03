Torino-ChievoVerona, formazioni ufficiali: fuori Rincon e Stepinski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-ChievoVerona. Panchina per Rincón, rientrato dalla squalifica, così come per Djidji che recupera dai problemi fisici ma lascia il posto a Moretti. Lukić in cabina di regia. Fuori Stępiński per il ChievoVerona: il polacco partirà dalla panchina lasciando posto all'ex della partita Meggiorini e al serbo Đorđević.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meïté, Baselli, Lukić, Aina; Falque, Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Zaza, Ansaldi, Singo, Berenguer, Parigini, Djidji, Bremer, Rincón. All. Mazzarri.

CHIEVOVERONA (4-4-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszyński; Léris, Rigoni, Dioussé, Giaccherini; Đorđević, Meggiorini. A disp. Šemper, Caprile, Cesar, Andreolli, Depaoli, Rossettini, Piazon, Kiyine, Stępiński, Pucciarelli, Grubac, Vignato. All. Di Carlo.

ARBITRO: La Penna

ASSISTENTI: Rocca – Longo

IV UOMO: Ros

VAR: Giacomelli

AVAR: Di Iorio