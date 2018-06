Torino, ci siamo per il ritorno di Bruno Peres: previste visite e firma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Bruno Peres. L'accordo con la Roma, per il Torino, è pressochè totale: prestito a 1 milione con 7 per l'obbligo di riscatto a venticinque presenze. Nelle prossime ore è atteso per visite e firma su un contratto da quattro stagioni a un milione e mezzo all'anno col club di Cairo più bonus.