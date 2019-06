Torino, cinque incedibili: c'è anche Izzo, seguito dall'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Armando Izzo, richiesto da Antonio Conte nei giorni scorsi, è assolutamente incedibile per il Torino. A spiegarlo è Tuttosport che racconta come il difensore della Nazionale fosse un profilo gradito per l'eventuale scambio con Roberto Gagliardini. Incedibili, a vario titolo, anche Belotti, Sirigu, Nkoulou e Ansaldi.