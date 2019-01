Torino, cinque richieste dalla B per Damascan: saluterà in prestito

Vitalie Damascan (19) lascerà Torino entro fine gennaio. Tuttosport evidenzia come l'attaccante moldavo abbia ricevuto richieste dalla Serie B: Crotone, Carpi, Pescara e Lecce lo hanno messo nel mirino, così come il Palermo. Il Toro è favorevole a lasciarlo partire per sei mesi in prestito secco, per poi ritrovarlo in estate in ritiro con più esperienza.