Torino, club al lavoro per il nuovo portiere: Skorupski-Sirigu le due piste calde

© foto di Federico De Luca

Il Torino non molla per Lukas Skorupski. In particolare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il portiere della Roma resta vivo l'interesse dei granata, anche se non si esclude totalmente un altro tipo di scenario: il pressing per l'ex Empoli potrebbe anche essere una mossa per mettere pressione a Salvatore Sirigu, nell'ultima stagione all'Osasuna che non ha ancora accettato l'offerta di Urbano Cairo.