Torino, coi Wolves serve l'impresa. Spogliatoio arrabbiato con Nkoulou

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un altro San Mamés". È quello che si augura Tuttosport in vista della sfida di ritorno del preliminare di Europa League tra Torino e Wolverhampton, con i granata chiamati a rimontare la sconfitta per 3-2 subita in casa. Servirà un'impresa, come quella ottenuta in terra basca qualche anno fa; il Toro ci proverà, cercando di sfruttare anche la "rabbia" generata dalla situazione legata a Nicolas Nkoulou. Lo spogliatoio è furente con il difensore e vuole dimostrargli di poter ribaltare il risultato anche senza il suo aiuto. Mazzarri è pronto ad affidarsi a Zaza e Belotti, che potrebbero ritrovarsi anche in Nazionale.