© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, dopo mesi passati al centro del progetto Torino con la fiducia non solo del presidente Cairo ma anche di tutto l'ambiente, è finito sul banco degli imputati visto il rendimento della squadra granata. La sfida contro il Genoa diventa fondamentale per non sprofondare nelle zone di bassa classifica e anche l'allenatore inizia a giocarsi una fetta di futuro nonostante il proprietario del Toro continui, a parole, a rinnovargli la fiducia. A riportarlo è Tuttosport.