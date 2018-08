Torino, colpo Zaza sul gong del mercato: oggi le visite mediche

Una trattativa last minute, quella tra il Torino e il Valencia per Simone Zaza, nata però diversi mesi fa e decollata grazie al volontà del giocatore. "Uno da Toro" lo ha definito il presidente Urbano Cairo, che nelle ultime ore del mercato ha dato carta bianca al ds Gianluca Petrachi per inserirsi nella trattativa e cercare beffare la Sampdoria. Forte del gradimento di Zaza, il club granata ha pareggiato l'offerta dei blucerchiati: prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12. Un sorpasso clamoroso compiuto sul gong del mercato. Per l'ex giocatore della Juventus è pronto un contratto di cinque anni a circa 1,5 milioni di euro a stagione.

OGGI LE VISITE - L'attaccante di Policoro stamane sosterrà le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport di Torino. Svolte le formalità, il club granata ragionerà sul futuro Simone Edera e M'Baye Niang, entrambi in uscita. "Sono molto felice, ringrazio il presidente Cairo e il Toro perché mi hanno permesso di coronare il sogno di tornare in Italia. Era ciò che volevo e si è avverato. Ora la mia priorità è quella di raggiungere i nuovi compagni e mettermi subito al lavoro per dare il mio contributo alla squadra" le parole del giocatore.