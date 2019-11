© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Comi, dirigente del Torino, parla ai microfoni di DAZN lamentando un diverso trattamento da parte degli arbitri in occasione del rigore non fischiato per mano di de Ligt, particolarmente simile a quello concesso al Lecce una settimana fa proprio un tocco con la mano dell'olandese: "Sono molto simili i due rigori, ma stasera aveva anche più tempo per evitarla. Perché a Lecce è stato dato rigore e stasera no? A noi piace puntualizzare questa cosa, anche se ci interessava la grande prestazione". A breve le dichiarazioni integrali del direttore generale del Torino.