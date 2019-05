Torino, Comi: "Juve lascia pochi punti in casa, Grande Toro nel mito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale del Torino Antonio Comi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby della Mole contro la Juventus: "E' normale che affronti una squadra che in casa lascia pochi punti e se dovessimo riuscire a farli vuol dire che siamo in un momento importante per raggiungere il nostro obiettivo".

Domani 70° anniversario della tragedia di Superga?

"Intanto è il ricordo di una squadra che non è stata solo eccezionale dal punto di vista sportivo ma è stato l'esempio per tutti i giovani e l'orgoglio non solo del mondo granata ma di tutta l'Italia che arrivava da una guerra che aveva perso. Questo entra per forza nel mito".