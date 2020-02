© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Lecce, il direttore generale del Torino Antonio Comi ha parlato della situazione di Mazzarri: "La sconfitta è inaccettabile, noi adesso dobbiamo fare le nostre valutazioni. Vedere una squadra rassegnata è la cosa più brutta, dobbiamo assolutamente reagire perché la qualità di sono, faremo delle riflessioni poi decideremo. Ora è finita la gara, dobbiamo rientrare e ci confronteremo. Mazzarri? Ha avuto la febbre, non l'ho visto quindi non posso dirle come sta, mi dispiace che non stava bene ma è la seconda partita in dieci giorni che la squadra non reagisce e questo ci dispiace molto".