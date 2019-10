Torino, Comi: "Mazzarri? Non voleva offendere il mondo granata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Comi, direttore generale del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Lazio, tornando sulle parole pronunciate da Mazzarri su Chiellini in conferenza: "Se andiamo ad analizzare l'intervista del mister, ha parlato di un suo giocatore avuto da giovane e di mentalità vincente. Chi vuole alimentare in maniera negativa una situazione del genere, dispiace perché il mister non voleva offendere il mondo granata".