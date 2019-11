© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine derby della Mole, vinto dalla Juventus, in rappresentanza del Torino si presenta ai microfoni di DAZN il direttore generale Antonio Comi al posto del tecnico Walter Mazzarri: "Ci auguravamo di fare una gran prestazione dopo un periodo delicato e questo è avvenuto, abbiamo trovato una compattezza nel gruppo. Dispiace solo che in precedenza, a Lecce, sia stato dato rigore e qui no. L'ho rivisto tante volte, ma sentire commenti diversi dal fatto che sia rigore dispiace. Sono azioni molto simili, una volta è stato dato rigore l'altra no. Ok la prestazione ma ci piace anche puntualizzare certe cose, quella di stasera comunque è la base dalla quale ripartire".