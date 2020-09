Torino, complicato arrivare ad Andersen: torna di moda il nome di Ferrari

Il Torino non molla un altro ex di Giampaolo come Andersen per la difesa, ma il giocatore è tornato tra i titolari di Garcia e difficilmente verrà ceduto con la formula del prestito, unica via possibile per i granata che non vogliono investire a titolo definitivo vista la trattativa anche per Torreira. Ed è per questo che torna in auge il nome Gianmarco Ferrari del Sassuolo, altro ragazzo allenato in passato dall'attuale tecnico granata. Il Toro offre alcune contropartite in esubero come Zaza, Edera, Lyanco o Djidji ma i neroverdi vogliono 10 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.