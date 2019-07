Torino, comunicato del club: accordo con Joma. Sarà sponsor tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joma Sport e il Torino FC sono lieti di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica e di licenza sul marchio a livello Mondiale a partire dal 1° luglio 2019.

Il Torino FC e Joma Sport hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione grazie al quale il brand sportivo spagnolo, con sede a Portillo de Toledo e presente in modo capillare sui mercati di tutto il mondo, diventerà il nuovo sponsor tecnico dei Granata a partire dal 1° luglio 2019 e per le prossime 5 stagioni sportive.

Dal 1° luglio la Prima Squadra, la Primavera e tutte le formazioni del Settore Giovanile e Femminile del Torino FC vestiranno il materiale ideato e sviluppato appositamente per i Granata dal dipartimento disegno e sviluppo di Joma Sport in Spagna.

Joma Sport e il Torino FC sono orgogliosi di poter pertanto presentare questo nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica, certamente positivo e dalle prospettive importanti per entrambi. Per il Torino FC l’accordo garantirà infatti la visibilità negli oltre 110 paesi in cui Joma è presente dal punto di vista commerciale, mentre per Joma la sponsorizzazione tecnica del Torino FC consentirà di consolidare l’immagine del brand sia in Italia che a livello internazionale.

Il primo grande momento che vedrà Joma e il Torino FC insieme è previsto per giovedì 11 luglio a Bormio, data in cui saranno svelate le nuove maglie da gioco e sarà presentata la collezione tecnica e casual che Joma ha realizzato per i Granata in vista della stagione sportiva 2019/2020.