Torino, con l'Europa cambia il mercato: Verdi per aumentare la qualità

Il Torino attende le novità legate al Milan e all'Europa League, per poter essere anche più appetibile agli occhi di possibili rinforzi in caso di accesso alla seconda coppa continentale. Tuttosport sottolinea come il budget per il mercato sarebbe più ampio, con un gruppo di titolari più ampio e la possibilità di avere maggiore qualità nella rosa. Alcuni obiettivi del club granata sono Simone Verdi e Mario Rui del Napoli, oltre Roberto Pereyra del Watford.