Torino, con l'Europa in ritiro dal 10 luglio. Chiesto di esordire fuori casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partenza anticipata e prima partita europea fuori casa: queste le prime conseguenze della sentenza del TAS per il Torino di Walter Mazzarri, che ha deciso di anticipare la partenza per il ritiro di Bornio al 10 luglio, mentre inizialmente era prevista per il 13, sottolinea Sky. I granata inoltre chiederanno alla UEFA di giocare la prima gara fuori casa per problemi organizzativi: a Torino in quel periodo è previsto il concerto di Biagio Antonacci e Laura Pausini, sarebbe quindi complicato gestire entrambi gli eventi con efficienza.