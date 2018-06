Torino, concorrenza dell'Arsenal per il tedesco Barkok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la caccia del Torino al talentuoso Aymen Barkok dell'Eintracht Francoforte: oltre ai granata c'è un forte interesse dell'Arsenal per lo statuario centrocampista tedesco (un metro e ottantotto, ndr), ma stando a quanto riferisce quest'oggi la Gazzetta dello Sport in questo momento sono i piemontesi ad essere in vantaggio.