La vittoria di Brescia, prima della sosta, aveva illuso il Torino, che si è riscoperto fragile contro l'Inter. E così, Walter Mazzarri è corso subito ai riparti, richiamando tutta la truppa granata: come riporta Tuttosport, c'è stato un faccia faccia tra l'allenatore e la squadra, senza la presenza di collaboratori e dirigenti. Dopo questo confronto, i giocatori sono rimasti da soli per discutere dei problemi e sono tornati anche sui litigi di sabato tra Izzo e Sirigu e Lukic e De Silvestri. Qualcosa sembra essersi rotto già da tempo e lo testimoniano le sette sconfitte in tredici partite.