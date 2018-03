Torino, confronto squadra-tifosi tra contestazione e indifferenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul Torino. Porte aperte alla seduta al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti ed è atteso un confronto tra squadra e tifosi. "Contestazione o indifferenza?", si chiede il giornale. E' quel che più preoccupa, più della situazione degli infortunati. Alle 15:30 la formazione di Walter Mazzarri inizierà a preparare la gara contro la Fiorentina di fronte ai tifosi che, scrive il giornale, non sarebbero di umore ottimale per "una delle troppe stagioni vissute all'insegna della mediocrità".