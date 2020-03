Torino, contatti tra il Milan e gli agenti di Sirigu: c'è anche il Napoli

Secondo Tuttosport, Salvatore Sirigu è finito pesantemente nel mirino di Napoli e Milan, con i rossoneri che si sarebbero già spinti oltre contattando l'entourage del giocatore per capire la disponibilità all'eventuale cambio di maglia in estate. Lui aspetta garanzie importanti dopo un'altra stagione fallimentare, nel caso in cui non arrivassero, l'addio sarebbe scontato.