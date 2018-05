Torino, contatto col Napoli per Grassi. Ma la concorrenza è folta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino si muove per rinforzare il centrocampo di Walter Mazzarri e secondo Tuttosport uno degli obiettivi prioritari dei granata è Alberto Grassi, nell'ultima stagione alla SPAL ma di proprietà del Napoli. Il Toro si è informato con il club azzurro per il prezzo del cartellino, ma la concorrenza non manca: su Grassi infatti si cono anche Fiorentina, Sassuolo e Sampdoria.

Le alternative, per i granata, portano i nomi di Manuel Locatelli e Romulo.