Torino, Conti: "La classifica non la guardiamo. La squadra sta mandando buoni segnali"

vedi letture

Francesco Conti, vice di Giampaolo che è andato in panchina nel match pareggiato per 2-2 contro il Torino, ha parlato a Sky Sport: "Sul 2-1 ho visto lo spirito Toro, della squadra indomita che non si arrende. Abbiamo reagito da squadra e questo fa ben sperare. La classifica? Non la guardiamo, guardiamo passo passo i nostri miglioramenti. La squadra sta mandando buoni segnali"