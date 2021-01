Torino, corsa contro il tempo per il tesseramento di Sanabria. Vuole esserci con la Fiorentina

vedi letture

In casa Torino stanno affrontando una corsa contro il tempo per tesserare Antonio Sanabria: l'obiettivo, infatti, è quello di averlo a disposizione già per la sfida di domani sera contro la Fiorentina e portarlo in panchina. Il giocatore, sbarcato a Milano nella serata di ieri, ha effettuato le visite mediche ma deve ancora aspettare di risolvere le ultime pratiche burocratiche prima di ufficializzare il suo passaggio dal Betis Siviglia al Torino, un'operazione da circa sette milioni di euro più bonus.