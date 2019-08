Il Torino pensa all’impegno con il Wolverhampton, ma ovviamente non può che tenere alta la soglia dell’attenzione in chiave mercato. Infatti i gioielli dei granata sono oggetto di corteggiamento illustre e costante da parte di numerose società del nostro campionato e non solo, con particolare riferimento ai difensori. Se la Roma non smette di pensare ai fin qui incedibili Lyanco e Nkoulou, la Fiorentina gradisce il profilo di Bonifazi. Tutte valutazioni in stand by fino al confronto con il club di Premier, nell’attesa che anche i colpi in entrata di una certa rilevanza possano prendere piede.