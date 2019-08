Torino, crescono le quotazioni di Idrissi. In difesa occhio a Tonelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino attivissimo sul mercato in questi ultimi giorni di trattative. Secondo quanto riporta Sky Sport, i granata pensano infatti all'esterno d'attacco classe 1996 Oussama Idrissi. Una candidatura, quella del talento dell'AZ Alkmaar cercato anche dal Genoa, dalla Samp e dal Bologna, che sta prendendo forza ora dopo ora e potrebbe rappresentare così la mossa a sorpresa di Cairo per il reparto avanzato. In difesa, invece, occhio a Lorenzo Tonelli del Napoli qualora dovesse partire uno tra Nkoulou o Bonifazi.