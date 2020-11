Torino-Crotone 0-0, le pagelle: Magallan ferma Belotti, il centrocampo granata non gira

TORINO

Sirigu 6 - Praticamente mai impegnato nel primo tempo, risponde alla grande ad una conclusione dal limite di Pedro Pereira al termine dei primi 45 minuti. Attento anche sulla conclusione improvvisa di Messias nella ripresa.

Vojvoda 6 - Torna titolare ma sbaglia qualcosa di troppo (Dal 66' Singo 6 - Entra bene in partita, un paio di recuperi fondamentali)

Bremer 6,5 - Il migliore del reparto arretrato dei granata. Fa a sportellate con Simy ed ne esce vincitore

Lyanco 6 - Nel primo tempo sbaglia qualcosa di troppo, migliora nella ripresa.

Rodríguez 5,5 - Prestazione da rivedere per l'ex Milan. Servirebbero i suo cross per la testa di Belotti, lo svizzero fatica ad uscire dalla propria metà campo. (Dal 66' Murru 6 - Entra in campo con la giusta voglia)

Meïté 5,5 - In difficoltà in mezzo al campo, subisce l'agonismo e la corsa dei centrocampisti del Crotone (Dall'80' Gojak S.V)

Rincón 5,5 - Troppi errore in fase di ripartenza soprattutto nella prima frazione di gioco.

Linetty 5,5 - Il centrocampo del Torino è il reparto più in difficoltà. Anche l'ex Samp sbaglia troppo, soprattutto quando deve costruire.(Dall'89' Ansaldi S.V)

Lukić 6 - Un piccolo passo indietro rispetto alle ultime, ottime, prestazioni.

Verdi 5 - Ancora una giornata no per l'ex Napoli. Il trequartista granata non riesce mai a rendersi pericoloso.(Dall'80' Bonazzoli S.V)

Belotti 5,5 - Si danna l'anima nel primo tempo, ma sbatte contro Magallan, il migliore dei suoi nella prima frazione di gioco. La musica non cambia nella ripresa, con il Gallo che, nonostante l'impegno e la voglia, non riesce a trovare il gol.

Marco Giampaolo 5,5 - La squadra è stanca dopo il recupero con il Genoa e si vede. Conferma Lukic sulla trequarti con Verdi a supporto di Belotti. Ma è il centrocampo ad andare in difficoltà: con la prestazione opaca di Linetty, manca qualcuno in grado di impostare.

CROTONE

Cordaz 6 - Primo tempo da spettatore, il discorso non cambia nella ripresa. Viene salvato dal palo dopo una conclusione deviata.

Magallán 6,5 - Ingaggia un bel duello con Belotti e nel primo tempo vince nettamente la sfida col Gallo. La musica non cambia nella ripresa, l'ex Ajax è il migliore in campo dei suoi. Superato alla grande l'esame Belotti.

Marrone 6 - Buona gara in difesa, aiuta Magallan in marcatura su Belotti.

Luperto 5,5 - Macchia una buona prestazione con un rosso che lo costringerà a saltare la prossima sfida dopo la sosta.

Pereira 5,5 - Una bella conclusione al termine della prima frazione di gioco poi nulla più. (Dall'84' Rispoli S.V)

Benali 6 - Buona partita in entrambe le fasi

Cigarini 5,5 - Non era al meglio e si è visto. Prestazione incolore per l'ex Cagliari. (Dal 67' Petriccione 6 - Entra bene in partita, l'ex Lecce porta dinamismo in mezzo al campo.)

Vulic 6 - Passano pochi minuti e prende un giallo ingenuo per simulazione. (Dall'84' Siligardi S.V. Dall'88' Cuomo)

Reca 6 - Tanta corsa sulla fascia, ma quando arriva sul fondo non riesce a servire i suoi compagni in mezz' all'area.

Messias 5 - Si sveglia dopo 75 minuti e lascia partire una conclusione insidiosa. È l'unico lampo di una gara anonima.

Simy 5,5 - Ci mette il fisico, aiuta la squadra a restare alta, ma non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Sirigu.

Giovanni Stroppa 6 - Mette bene la squadra in campo: compatta, veloce, dinamica. Vince il duello a centrocampo e conquista così il pallino del gioco. Ottima mossa quella di francobollare Magallan su Belotti, chiudendo di fatto l'unica bocca di fuoco del Torino.