Torino, da Barkok a Sandro: tutti i nomi per il centrocampo granata

© foto di Federico Gaetano

Tanti nomi per il centrocampo del Torino in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport sono molti i giocatori nella lista del direttore sportivo Gianluca Petrachi, a cominciare da Aymane Barkok dell'Eintracht Francoforte, per il quale i granata stanno trattando. A seguire Alberto Grassi del Napoli, Manuel Lazzari della SPAL e Sandro, brasiliano che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Benevento, per quello che sarebbe un acquisto che porterebbe anche molta esperienza nella rosa di Walter Mazzarri.