Torino, da Izzo a Sirigu: una squadra intera pronta ai saluti contro la Roma

Sono tanti i giocatori del Torino che questa sera saluteranno lo stadio di casa nel corso della partita contro la Roma. A cominciare da Salvatore Sirigu, deluso dalle promesse non mantenute rispetto alla costruzione di una squadra da vertice e pronto a dire addio dopo tre stagioni e con metà Serie A sulle sue tracce. In difesa, l'unico certo di restare è Bremer, che dievnterà il capitano del futuro. Izzo si è promesso all'Inter, mentre Nkoulou proverà un'esperienza in Premier League. Anche Lyanco e Djidji potrebbero partire. Sugli esterni, sicura la partenza di De Silvestri, che andrà al Bologna. Si cercano acquirenti per Ola Aina e Berenguer, mentre resta in bilico Ansaldi. A centrocampo partirà Baselli dopo 5 anni in granata e un infortunio che ne complica il futuro. Possibili partenti anche Rincon, Meité e Lukic. In attacco via i baby Edera e Millico, il primo a titolo definitivo, il secondo magari in prestito in B. Da valutare Zaza che davanti alla giusta offerta verrà ceduto senza problemi. Verdi invece verrà confermato. Capitolo a parte per Belotti che Cairo proverà a trattenere a tutti i costi. A riportarlo è La Stampa.