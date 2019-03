© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul ruolo di ds del Torino, con Gianluca Petrachi che potrebbe salutare dopo dieci anni. In pole - come già scritto da TMW - c'è la promozione di Massimo Bava, responsabile del settore giovanile granata, ma piace anche Carlo Osti (se l'eventuale cambio di proprietà alla Sampdoria dovesse portare anche a novità dirigenziali) e Pantaleo Corvino se a Firenze la rivoluzione non dovesse fermarsi solo a Stefano Pioli. E' apprezzato Massimiliano Mirabelli, al patron Urbano Cairo piace inoltre Andrea Berta ma convincerlo a salutare l'Atletico Madrid per sposare la causa granata sembra un miraggio.