© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’indizio eloquente è l’avere affrontato una big del nostro campionato tornando a casa senza avere dato nessun dispiacere al proprio estremo difensore. L’equazione si completa facendo riferimento al reinserimento di Nicolas Nkoulou nell’undici titolare granata. Dopo un avvio di stagione travagliato, retaggio delle velleità estive del difensore che aspirava a nuove avventure professionali, Mazzarri ha reinserito l’ex Marsiglia ed i risultati sono tornati ad essere decisamente confortanti sotto il profilo della solidità in fase arretrata. Una considerazione che, unita alla pace sancita mezzo social prima e tra le sacre mura dello spogliatoio poi, ha ripalesato l’assoluta indispensabilità del camerunese per la costruzione di un progetto ambizioso ed a lunga gittata. Per questo motivo, il passo ulteriore e quasi naturale, è stato quello di riaprire in maniera concreta i discorsi legati al suo possibile rinnovo di contratto con annesso adeguamento: la maniera più immediata ed efficace per mettersi alle spalle le sirene che lo avrebbero potuto portare lontano e che invece hanno sottolineato quanto Mazzarri non possa fare a meno di lui.