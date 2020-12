Torino, da Ventura a Donadoni: tutti i nomi sul tavolo in caso di esonero di Giampaolo

Marco Giampaolo si gioca la panchina in una delle partite più complicate del campionato, quella di domani contro il Napoli. In caso di risultato negativo, complice anche la sosta natalizia, arriverà il cambio alla guida tecnica. Si è convinto anche Cairo e ora per Giampaolo il gioco si fa durissimo. La Stampa di questa mattina riporta la rosa dei potenziali candidati alla sua successione. In cima alla lista c'è Davide Nicola, specialista in "miracoli" dopo la salvezza del Crotone nel 2017. Poi Moreno Longo che conosce bene l'ambiente e i giocatori avendoli allenati fino a pochi mesi fa. Poi un evergreen per i granata di Cairo, ovvero Giampiero Ventura, forse unico tecnico che ha permesso al patron di togliersi qualche soddisfazione da quando guida la società. Ma anche Leonardo Semplici, caldeggiato dal ds Vagnati dopo l'ottimo rapporto creato ai tempi della SPAL. Infine Roberto Donadoni, che convince come profilo ma non per il suo recente passato cinese che potrebbe averlo allontanato un po' dal calcio nostrano.