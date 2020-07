Torino, dall'Europa al rischio B: il crollo in un anno, 17 punti in meno e domani c'è il Brescia

Dalla B di Bormio alla B della serie cadetta, nel giro di dodici mesi la medaglia si è completamente rovesciata. Perché giusto un anno fa, di questi tempi, Belotti e compagni si apprestavano a cominciare la loro campagna d’Europa: il 7 luglio la squadra partiva per la Valtellina, a fine mese l’esordio nella competizione internazionale conquistata grazie ai guai finanziari del Milan. Oggi, invece, è la vigilia di una sfida delicatissima, fondamentale per agguantare la permanenza nella massima serie. Un crollo verticale, basta guarda i numeri per rendersene conto.

I granata, dopo 30 giornate, avevano 48 punti, ora ne hanno 17 in meno, il dato peggiore di tutta la A. “Questa squadra è difficilmente migliorabile, abbiamo una difesa migliore della Juve” sentenziava Cairo. E dopo i risultati attuali, anche per questa frase è finito nel mirino dei tifosi: 56 gol subiti e quarta peggiore del campionato, un la scorsa stagione si chiuse con 37 reti al passivo e la quarta miglior retroguardia. Oggi mancano ancora otto partite, le statistiche legati ai gol subiti sono destinate a peggiorare ancora.

Ma in questo momento, a prescindere da numeri e dati, è fondamentale cancellare tutto e dedicarsi soltanto alla sfida contro il Brescia. Avrà un’importanza incredibile, da entrambe le parti: il Toro per cercare di mettere una seria ipoteca sulla salvezza, le rondinelle per rientrare pienamente in lotta per non retrocedere. Perché se era dato per spacciato alla retrocessione, con il successo sul Verona si è rilanciato nella corsa portandosi a sei punti dalla salvezza. Gli stessi che separano Belotti e compagni dalla serie B, inutile sottolineare quanto sia importante e delicato lo scontro diretto di domani.